В Оболонському районі Києва в результаті ракетного удару зафіксовано падіння уламків, є пошкодження багатоповерхівки - КМВА

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В Оболонському районі Києва внаслідок ракетного удару російських військ зафіксовано падіння уламків, попередньо, є пошкодження багатоповерхового житлового будинку, повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

"Унаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі Києва. За попередніми даними, є пошкодження багатоповерхового житлового будинку", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що на місце події направляються рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Інформація про можливі руйнування і постраждалих уточнюється.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що в Київській області працювали сили ППО.

Також він додав, що внаслідок падіння уламків на житловий будинок сталося загоряння на 8 і 9 поверхах.

"Усі екстрені служби на місці", - повідомив мер.

Водночас, за словами Кличка, наразі звернень від постраждалих із будинку на Оболоні, куди влучили уламки, поки що немає. Медики чергують на місці.

Раніше Повітряні сили ЗСУ у своєму телеграм-каналі попереджали про ракети, що прямують на південний схід від Чернігова курсом у напрямку Києва через Бровари. Також жителів Вишгорода закликали йти в укриття.

Джерела: https://t.me/VA_Kyiv/6597

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