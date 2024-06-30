Події

19:09 30.06.2024

Окупанти протягом дня десять разів обстріляли Нікополь і Покровську громаду, є руйнування

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Окупанти протягом дня десять разів обстріляли Нікополь і Покровську громаду, є руйнування

Російські війська впродовж дня 10 разів обстріляли Нікопольський район, застосовували дрони-камікадзе та артилерію, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Протягом дня Нікопольщина пережила понад 10 ворожих атак. Для терору агресор системно застосовує і дрони-камікадзе, і артилерію. Потерпали Нікополь та Покровська громада. Понівечені приватний будинок й господарська споруда. Ніхто не постраждав", - написав він у Телеграм-каналі в неділю ввечері.

Лисак зазначив, що за уточненою інформацією, через ранковий обстріл у Нікопольському районі загорілася пшениця - вигоріло 2,5 га. Пожежу ліквідовано.

 

 

 

Теги: #дніпропетровська #обстріли

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