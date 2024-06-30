Орбан має намір сформувати нову фракцію в Європарламенті - ЗМІ

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан у неділю заявив, що хоче створити нову фракцію в Європарламенті у складі партії "Фідес", Австрійської партії свободи на чолі з Гербертом Кіклем і чеським політичним рухом ANO 2011 на чолі з експрем'єром Чехії Андрієм Бабішем, повідомляє угорське видання Telex.

"Сьогодні ми створюємо політичне формування, яке, я переконаний, розколеться і дуже швидко стане найбільшою фракцією європейських правих", - сказав Орбан на спільній з Кіклем і Бабішем пресконференції.

Наприкінці брифінгу троє лідерів підписали маніфест трьох партій і заявили, що хотіли б бачити створення політичної групи в Європарламенті.

Орбан говорив про об'єднану фракцію трьох партій - "Фідес", австрійської FPÖ і ANO - на чолі з колишнім прем'єр-міністром Чехії, однак за правилами Європарламенту до неї мають увійти представники ще чотирьох країн, оскільки фракція може складатися щонайменше із семи держав-членів, де загалом 23 євродепутати.