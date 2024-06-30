Окупанти за ніч сім разів обстріляли чотири громади Сумської області

Окупанти за ніч 7 разів обстріляли з різних видів озброєння чотири прикордонні громади Сумської області, повідомила обласна військова адміністрація в телеграм-каналі станом на 08:00 неділі.

Як зазначається в повідомленні: "Вночі та вранці росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 29 вибухів. Обстрілу зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Шалигинська громади".

За даними ОВА, по Краснопільській громаді ворог бив із мінометів (4 вибухи), артилерії (13 вибухів).

По Білопільській громаді росіяни вдарили з артилерії (8 вибухів).

Повідомляється, що в Юнаківській громаді було здійснено обстріл із використанням FPV дрона (1 вибух).

Під мінометним вогнем опинилася Шалигинська (3 міни) громада.