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02:56 30.06.2024

ПА ОБСЄ ухвалила резолюцію з визнанням дій РФ геноцидом українського народу

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ПА ОБСЄ ухвалила резолюцію з визнанням дій РФ геноцидом українського народу

Парламентська асамблея Організації з безпеки і співробітництва в Європі ухвалила резолюцію з визнанням дій Росії геноцидом українського народу і необхідністю деколонізації РФ, повідомив член парламентської делегації Павло Фролов.

"У день відкриття літньої сесії в Бухаресті ПА ОБСЄ ухвалила резолюцію із засудженням 10-річної збройної агресії РФ проти України, якою визнала дії воєнно-політичного керівництва РФ та її збройних сил під час повномасштабного вторгнення геноцидом українського народу", - повідомляє Телеграм-канал Верховної Ради України в суботу.

Фролов підкреслив, що резолюція визначає деколонізацію РФ "необхідною передумовою для встановлення міцного миру".

"Резолюція, зокрема, закликає створити Спецтрибунал для притягнення до відповідальності РФ за злочини, скоєні під час агресивної війни проти України, провести на міжнародному та національному рівнях розслідування масових звірств, убивств, зґвалтувань", - ідеться в повідомленні.

Сесія ПА ОБСЄ триватиме до 3 липня.

Теги: #обсє #україна #резолюція #рф

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