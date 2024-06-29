Дергачі зазнали найбільш масованого удару з 2022 року, постраждали три людини

У суботу, 29 червня, ЗС РФ завдали найбільш масованого удару, від 2022 року, по м. Дергачі Харківської області, заявив начальник міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко.

"За оновленою інформацією, на місто було скинуто 4 авіабомби (попередньо - УМПБ Д-30). Уламкові поранення отримали двоє чоловіків 68-ми та 75-ти років, яких госпіталізували до лікарні. Ще одна 71-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес. Також постраждали домашні тварини", - написав Задоренко у своєму телеграм-каналі.

За його словами, пошкоджено щонайменше 3 п'ятиповерхові, 2 двоповерхові та 20 приватних будинків, а також господарські споруди, гаражний кооператив та автомобілі місцевих мешканців, одне з цивільних підприємств. Частково зруйновано лінії електропередач.

"Усі профільні служби та волонтери Дергачівського гуманітарного центру працюють на місці, допомагаючи усувати наслідки російських обстрілів", - запевнив Задоренко.