У Вільнянську внаслідок обстрілу семеро людей загинули, поранення дістали 18 - МВС

Російські окупанти в суботу, 29 червня, завдали удару по м. Вільнянськ Запорізької області, загинуло 7 осіб, з них 2 дітей, ще 18 осіб, серед яких 4 дітей - травмовано, повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ.

"Станом на 20:15 загинуло 7 осіб, з них 2 дітей. Ще 18 осіб, серед яких 4 дітей - травмовано. Унаслідок влучання сталося загоряння торговельних приміщень, домоволодінь і транспортних засобів. Пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури. Завдяки оперативному реагуванню ДСНС усі пожежі ліквідовано", - написав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в телеграм-каналі.

Повідомляють, що підрозділи ДСНС проводять пошуково-рятувальну операцію, також працюють поліцейські, парамедики поліції, сапери та інші профільні служби.