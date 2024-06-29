Рада може заповнити вакансії в Кабміні найближчим часом - Стефанчук

Верховна Рада може заповнити вакансії в Кабінеті міністрів на одному з найближчих пленарних засідань, заявив спікер українського парламенту Руслан Стефанчук.

"Я переконаний, що буквально вже найближчим часом Верховна Рада повернеться до кадрових питань і наше завдання заповнити уряд", - сказав Стефанчук в ефірі національного телемарафону в суботу.

Він наголосив, що кадровим питанням може бути присвячено одне з найближчих пленарних засідань парламенту.

За словами Стефанчука, необхідно відходити від практики "виконувачів обов'язків за тими чи іншими напрямами".

"Повинен бути міністр, повноцінний член уряду, який виконує завдання, які на нього покладає народ України на ввіреній йому ділянці у виконавчій владі", - зазначив спікер.