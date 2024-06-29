Росіяни обстріляли Вільнянськ у Запорізькій області, 6 людей загинули, 8 поранено - голова ОВА

Російські окупанти в суботу, 29 червня, завдали удару по Вільнянську Запорізького району, шестеро людей загинули, ще вісім дістали поранення, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Росіяни атакували місто Вільнянськ Запорізького району. Попередньо вбили 6 мирних людей, поранили 8 жителів. Пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, магазин і житлові будинки. Оперативно допомагаємо постраждалим людям", - написав Федоров у телеграм-каналі.