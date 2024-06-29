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14:46 29.06.2024

Ворог зберігає найбільшу активність на Покровському напрямку - Генштаб

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Ворог зберігає найбільшу активність на Покровському напрямку - Генштаб

Від початку доби найбільше ворог атакує на Покровському напрямку, повідомляють у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 13.00.

"Тут відбулося майже 30 відсотків від загальної суми 47 бойових зіткнень по всій лінії фронту. Наші захисники жорстко відповідають на штурмові та наступальні дії загарбників, знищують піхоту і техніку", - зазначається у зведенні, розміщеному в телеграм-каналі Генштабу.

Як зазначається, росіяни зі своєї території продовжують бити керованими авіаційними бомбами по Харківщині. Зокрема, ворог завдав удару шістьма КАБами по Вовчанську, чотирма - в район Веселого, а одну авіабомбу скинув неподалік Липців. На Харківському напрямку відбито чотири атаки окупантів у районі Вовчанська. Дві там же ще тривають.

На Куп'янському напрямку триває бій біля Стельмахівки. Також російські терористи бомблять райони Куп'янська, Стельмахівки та Петропавлівки - загалом застосували вісім КАБів.

На Лиманському напрямку від початку доби ворог здійснив три спроби покращити тактичне положення біля Невського. Бойові дії тривають. У районі Сіверська противник завдав авіаудару трьома КАБами.

"На Покровському напрямку, як і останнім часом загалом, найвища інтенсивність атак противника. Загальна кількість бойових дій від початку доби тут зросла до 13. Наразі п'ять боєзіткнень тривають у районах Новоолександрівки, Воздвиженки та Прогресу", - йдеться в повідомленні.

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував у районах Новоданилівки та Малої Токмачки. Біля села Мала Токмачка бій триває.

На інших напрямках обстановка без особливих змін.

Теги: #фронт #ситуація

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