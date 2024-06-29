Події

11:08 29.06.2024

Унаслідок збройної агресії РФ в Україні загинула 551 дитина

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Унаслідок збройної агресії РФ в Україні загинула 551 дитина

Понад 1962 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ; станом на ранок 29 червня 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 551 дитина загинула й понад 1411 дістали поранень різного ступеня тяжкості, повідомляє Офіс генпрокурора.

Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій - 550, Харківській - 399, Херсонській - 154, Дніпропетровській - 152, Київській - 130.

Протягом останніх днів унаслідок обстрілів військами держави-агресора українських населених пунктів постраждали: 26 червня у м. Дергачі Харківської області - 17-річна дівчина та двоє хлопчиків 12 і 15 років. Цього самого дня в смт Антонівка Херсонської області поранено двох дівчаток 12 і 15 років.

27 червня у м. Селидове Донецької області постраждали 17-річний хлопець і 11-річна дівчинка.

28 червня в смт Нью-Йорк Донецької області поранено 8-річну дівчинку, а в м. Дніпро поранено семимісячне немовля.

Теги: #війна #діти

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