Поліцейські затримали порушника, який уночі на Троєщині в Києві підірвав гранату: пошкоджено 11 авто

Поліцейські Києва затримали порушника, який вночі на столичній Троєщині підірвав гранату - вибухом пошкоджено 11 автомобілів, ніхто з громадян не постраждав.

Як повідомляє ГУ Нацполіції Києва, в суботу близько першої години ночі до поліції надійшло повідомлення про вибух в одному з житлових кварталів Деснянського району. Поліцейські встановили, що вибух стався внаслідок підриву ручної гранати, а також особу, причетну до скоєння цього кримінального злочину. Ним виявився місцевий мешканець, 1973 року народження, якого поліцейські за силової підтримки спецпризначенців "Корд" затримали за місцем проживання.

Під час обшуку квартири чоловіка поліцейські вилучили п'ять гранат та близько 40 набоїв різного калібру.

За цим фактом розслідується кримінальне провадження, розпочате за ч. 4. ст. 296 - хуліганство, вчинене із застосуванням зброї. Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Згідно з санкцією статті, за вчинення такого кримінального правопорушення передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі терміном до семи років.