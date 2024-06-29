Події

07:46 29.06.2024

Окупанти завдали понад 300 ударів по Запорізькій області, під вогнем перебували сім населених пунктів

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Окупанти завдали понад 300 ударів по Запорізькій області, під вогнем перебували сім населених пунктів

Російські окупанти за добу завдали понад 300 ударів по Запорізькій області, під вогнем перебували сім населених пунктів, є руйнування, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у суботу вранці.

"Протягом доби окупанти 314 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів", - сказано в його телеграм-каналі.

За словами Федорова, ворог завдав авіаційного удару по Новоандріївці.

Очільник ОВА також інформував про інтенсивність ударів в області: "141 БПЛА різної модифікації атакував Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку. 8 обстрілів із РСЗВ накрили Новоандріївку, Малу Токмачку і Роботине. 164 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Вербового, Малої Токмачки, Малинівки, Роботиного і Левадного".

"Надійшло 4 повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали", - уточнив Федоров.

 

 

 

Теги: #запорізька #обстріли

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