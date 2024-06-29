Силами ППО вночі збито 10 із 10 ударних БПЛА в межах шести областей

Силами протиповітряної оборони вночі збито 10 із 10 ударних БПЛА в межах шести областей, повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у телеграм-каналі.

"У ніч на 29 червня 2024 року противник атакував 10-ма ударними БПЛА типу "Shahed-131/136" із району Приморсько-Ахтарськ - РФ", - ідеться в повідомленні.

Наголошується, що в результаті бойової роботи винищувальною авіацією, зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп і засобами РЕБ Повітряних Сил ЗС України всі 10 "шахедів" збито в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської та Вінницької областей.