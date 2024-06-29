Події

07:34 29.06.2024

Силами ППО вночі збито 10 із 10 ударних БПЛА в межах шести областей

1 хв читати
Силами ППО вночі збито 10 із 10 ударних БПЛА в межах шести областей

Силами протиповітряної оборони вночі збито 10 із 10 ударних БПЛА в межах шести областей, повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у телеграм-каналі.

"У ніч на 29 червня 2024 року противник атакував 10-ма ударними БПЛА типу "Shahed-131/136" із району Приморсько-Ахтарськ - РФ", - ідеться в повідомленні.

Наголошується, що в результаті бойової роботи винищувальною авіацією, зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп і засобами РЕБ Повітряних Сил ЗС України всі 10 "шахедів" збито в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської та Вінницької областей.

 

 

 

Теги: #ппо #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:07 29.06.2024
Окупанти завдали по території України 61 авіаудар із застосуванням понад 100 КАБів - Генштаб

Окупанти завдали по території України 61 авіаудар із застосуванням понад 100 КАБів - Генштаб

23:45 28.06.2024
Від початку доби було 140 боєзіткнень, на покровському напрямку їхня кількість збільшилася до 37 - Генштаб

Від початку доби було 140 боєзіткнень, на покровському напрямку їхня кількість збільшилася до 37 - Генштаб

21:07 28.06.2024
Покровський напрямок залишається найгарячішою точкою на фронті

Покровський напрямок залишається найгарячішою точкою на фронті

08:09 28.06.2024
Окупанти за добу втратили 1170 осіб

Окупанти за добу втратили 1170 осіб

19:41 27.06.2024
На фронті вже відбулося 104 бойові зіткнення, найгарячіше на торецькому та покровському напрямках

На фронті вже відбулося 104 бойові зіткнення, найгарячіше на торецькому та покровському напрямках

08:00 27.06.2024
Силами ППО вночі збито п'ять із шести ракет і всі 23 "Shahed-131/136"

Силами ППО вночі збито п'ять із шести ракет і всі 23 "Shahed-131/136"

04:14 27.06.2024
Окупанти за день 22 рази обстріляли 8 громад Сумської області, одна людина поранена - ОВА

Окупанти за день 22 рази обстріляли 8 громад Сумської області, одна людина поранена - ОВА

23:05 26.06.2024
По всій лінії фронту відбулося 116 боїв, на Покровському напрямку ворог атакував 37 разів

По всій лінії фронту відбулося 116 боїв, на Покровському напрямку ворог атакував 37 разів

22:36 26.06.2024
Сили оборони уразили 15 районах зосередження сил ворога

Сили оборони уразили 15 районах зосередження сил ворога

22:29 26.06.2024
Ворог здійснив 1 ракетний та 43 авіаудари по Україні

Ворог здійснив 1 ракетний та 43 авіаудари по Україні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Адміністрація Байдена готова надіслати Україні наступний пакет військової допомоги, до нього увійдуть ракети ППО – ЗМІ

МВФ погіршив прогноз зростання ВВП України в 2024 році до 2,5-3,5% при інфляції 8%

Зеленський підписав закон про перезавантаження БЕБ

З російського полону повернули ще десять українців, серед них Наріман Джелял - Зеленський

У Дніпрі кількість постраждалих збільшилася до 9 осіб, пошуково-рятувальна операція триває

ОСТАННЄ

Росіяни скидали боєприпаси з БПЛА на Нікополь, обстрілювали з артилерії

Окупанти завдали понад 300 ударів по Запорізькій області, під вогнем перебували сім населених пунктів

Сили оборони за добу ліквідували 1070 окупантів і 57 артилерійських систем противника

У разі атаки Ізраїлю проти Лівану почнеться "війна на знищення" - представництво Ірану

РФ тримає в Чорному та Азовському морях чотири військові кораблі

29 червня: Яке сьогодні свято, все про цей день

У США виробники БпЛА просять Конгрес більше інвестувати у виробництво, щоб збільшити поставки в Україну - ЗМІ

Окупанти за минулий день 36 разів обстріляли прикордонні громади Сумської області, є поранений

У Дніпрі під завалами виявили загиблого, зниклими безвісти числяться дві жінки - МВС

Адміністрація Байдена готова надіслати Україні наступний пакет військової допомоги, до нього увійдуть ракети ППО – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА