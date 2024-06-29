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02:17 29.06.2024

У Дніпрі під завалами виявили загиблого, зниклими безвісти числяться дві жінки - МВС

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У Дніпрі під завалами виявили загиблого, зниклими безвісти числяться дві жінки - МВС
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Після ракетного удару у Дніпрі під завалами виявили загиблого, зниклими безвісти числяться дві жінки, повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ України в ніч проти 29 червня.

"Поліція виявила фрагменти тіла однієї людини, її особу встановлюють. Також зниклими безвісти вважаються дві жінки", - сказано в Телеграм-каналі МВС.

Також повідомляється, що криміналісти відібрали у родичів, які зникли безвісти матеріали для проведення ДНК-експертиз.

"На місці ракетної атаки поліцейські вживають усіх необхідних заходів щодо документування злочину армії РФ проти мирних людей. Постраждалі можуть звернутися до поліцейського пункту прийому заяв і повідомлень, розгорнутий поряд з місцем російського злочину", - інформували в МВС.

Як повідомлялося, після ракетного удару в Дніпрі 28 червня кількість постраждалих зросла до 12, серед них є вагітна жінка та 7-місячне немовля. Також повідомлялося про одного загиблого.

 

Теги: #дніпро #україна #удар

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