Події

22:03 28.06.2024

Начальник штабу бригади "Азов" отримав відповідь від ДБР на заяву щодо генерала Содоля

1 хв читати

Начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич повідомив, що одержав відповідь від Державного бюро розслідувань (ДБР) на його заяву щодо екскомандувача Об'єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля.

"Відповідь від ДБР отримав. Відповідю  не задоволений. Далі вже робота адвокатів, вдячний всім хто підтримує. Військових прошу не боятись давати свідчення ( в тому числі непублічні), ми не відступимося", - написав він у соцмережі Х.

Раніше Начальник штабу бригади Національної гвардії "Азов" Богдан Кротевич звернувся до Державного бюро розслідувань із закликом провести розслідування щодо генерала, який, на думку Кротевича, "убив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал".

У Державному бюро розслідувань (ДБР) агентству "Інтерфакс-Україна" офіційно підтвердили факт надходження такої заяви.

У ДБР не уточнили, стосовно кого подано заяву. Як стало відомо, йдеться про командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля.

Пізніше президент України Володимир Зеленський за підсумками наради з військовим керівництвом ухвалив рішення про заміну командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова, про що він заявив у вечірньому відеозверненні.

 

 

 

Теги: #содоль #азов

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:05 26.06.2024
Папа Римський зустрівся з родичами незаконно засуджених у РФ військовополонених бійців бригади "Азов"

Папа Римський зустрівся з родичами незаконно засуджених у РФ військовополонених бійців бригади "Азов"

16:06 15.06.2024
Командир "Азову" привітав своїх бійців зі зняттям заборони США на передання зброї

Командир "Азову" привітав своїх бійців зі зняттям заборони США на передання зброї

07:20 11.06.2024
США зняли заборону на постачання зброї для бригади НГУ "Азов"

США зняли заборону на постачання зброї для бригади НГУ "Азов"

22:55 31.05.2024
Один представник "Азову" повернувся додому в рамках останнього обміну військовополоненими

Один представник "Азову" повернувся додому в рамках останнього обміну військовополоненими

13:31 23.05.2024
"Укрпошта" випустила поштові марки на честь бригади "Азoв"

"Укрпошта" випустила поштові марки на честь бригади "Азoв"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

З російського полону повернули ще десять українців, серед них Наріман Джелял - Зеленський

У Дніпрі кількість постраждалих збільшилася до 9 осіб, пошуково-рятувальна операція триває

Серед постраждалих у Дніпрі семимісячне немовля, троє людей у важкому стані

Відомо про одного загиблого і п'ятьох поранених у Дніпрі, рятувальники розбирають завали

У Дніпрі після ракетної атаки РФ чотири поверхи житлового будинку зруйновано, троє постраждалих

ОСТАННЄ

З російського полону повернули ще десять українців, серед них Наріман Джелял - Зеленський

Покровський напрямок залишається найгарячішою точкою на фронті

У Дніпрі кількість постраждалих збільшилася до 9 осіб, пошуково-рятувальна операція триває

В Україні з візитом перебуває делегація Бюро національної безпеки Польщі

Серед постраждалих у Дніпрі семимісячне немовля, троє людей у важкому стані

Відомо про одного загиблого і п'ятьох поранених у Дніпрі, рятувальники розбирають завали

Росіяни обстріляли Львове Херсонської області, одна жінка загинула - ОВА

У Дніпрі після ракетної атаки РФ чотири поверхи житлового будинку зруйновано, троє постраждалих

Зеленський вручив низку державних нагород з нагоди Дня Конституції

ДТЕК намагається повернути в систему максимум пошкодженого обладнання ТЕС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА