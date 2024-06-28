Начальник штабу бригади "Азов" отримав відповідь від ДБР на заяву щодо генерала Содоля

Начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич повідомив, що одержав відповідь від Державного бюро розслідувань (ДБР) на його заяву щодо екскомандувача Об'єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля.

"Відповідь від ДБР отримав. Відповідю не задоволений. Далі вже робота адвокатів, вдячний всім хто підтримує. Військових прошу не боятись давати свідчення ( в тому числі непублічні), ми не відступимося", - написав він у соцмережі Х.

Раніше Начальник штабу бригади Національної гвардії "Азов" Богдан Кротевич звернувся до Державного бюро розслідувань із закликом провести розслідування щодо генерала, який, на думку Кротевича, "убив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал".

У Державному бюро розслідувань (ДБР) агентству "Інтерфакс-Україна" офіційно підтвердили факт надходження такої заяви.

У ДБР не уточнили, стосовно кого подано заяву. Як стало відомо, йдеться про командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля.

Пізніше президент України Володимир Зеленський за підсумками наради з військовим керівництвом ухвалив рішення про заміну командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова, про що він заявив у вечірньому відеозверненні.