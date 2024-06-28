В Україні з візитом перебуває делегація Бюро національної безпеки Польщі

Заступник керівника Офісу президента Микола Точицький зустрівся з делегацією Бюро національної безпеки Польщі на чолі із заступником голови Бюро генерал-лейтенантом Даріушем Луковським.

"Польська делегація перебуває з візитом на запрошення РНБО України для обговорення актуальної ситуації на фронті, розвитку двостороннього військово-політичного співробітництва та подальшої підтримки нашої країни з боку Польщі", - повідомила пресслужба президента України.

Як зазначається, сторони обговорили ситуацію на полі бою, стан безпеки в регіоні, результати Глобального саміту миру та подальшу співпрацю в оборонній сфері.

"Окрему увагу Микола Точицький та Даріуш Луковський приділили питанням співробітництва двох країн на шляху України до членства в НАТО", - йдеться в повідомленні.