Події

17:12 28.06.2024

Росіяни з початку доби нарощують темпи наступальних дій - Генштаб ЗСУ

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Росіяни з початку доби нарощують темпи наступальних дій - Генштаб ЗСУ
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

З початку доби російські окупанти продовжують нарощувати темпи наступальних дій. Кількість бойових зіткнень на всій лінії фронту зросла до 102, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Українські захисники впевнено стримують натиск російських окупаційних військ і завдають ворогу максимальних втрат", - наголошується в повідомленні у фейсбуці.

На куп'янському напрямку противник шість разів штурмував оборонні рубежі українських підрозділів у районах Степової Новоселівки, Стельмахівки, Синьківки та Кругляківки. Українські воїни стійко тримають оборону. П'ять спроб окупантів просунутися вперед відбито, один бій ще триває.

На лиманському напрямку за день окупаційна армія здійснила 16 атак на позиції українців поблизу Невського, Макіївки, Торського та Серебрянського Лісу. 14 боєзіткнень завершилися без успіху для противника, ще два боєзіткнення тривають.

На сіверському напрямку ворог продовжує шукати слабкі місця в українській обороні. Поблизу Білогорівки, Спірного, Верхньокам'янського, Івано-Дар'ївки, Роздолівки та Виїмки українські захисники відбили 15 атак противника. Чотири боєзіткнення ще не завершилися.

На краматорському напрямку окупанти здійснили три безуспішні штурми позицій українських військ у районі Часового Яру, Нового та Іванівського. Ще один бій триває.

На торецькому напрямку кількість ворожих атак збільшилася до дев'яти. Активно працює авіація агресора, зокрема удару двома КАБами було завдано по Торецьку, ще однією бомбою терористи вдарили по селищу Нью-Йорк.

"На покровському напрямку найбільша кількість бойових зіткнень. Від початку доби окупанти здійснили вже 28 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Прогресу, Новоселівки Першої та Уманського", - йдеться в повідомленні.

Сили оборони стримують натиск і відбили 21 атаку противника, сім боїв - ще тривають. Олександропіль зазнав двох ударів двома НАРами, КАБами російські терористи завдали ураження по населених пунктах Лозуватське, Вовче, Євгенівка, Прогрес, Веселе, Новоселівка Перша та Миколаївка.

Тривають бої поблизу Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки на курахівському напрямку. Поки що українські захисники відбили сім атак окупаційної армії, ще дві - тривають.

На времівському напрямку триває бій неподалік Водяного. Ситуація напружена. Сили оборони вживають заходів щодо недопущення просування окупантів у глибину української території.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Теги: #фронт #ситуація

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