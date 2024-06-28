Внаслідок атаки ворожого БПЛА в Одрадокам'янці загинула людина - Херсонська ОВА

У п'ятницю вранці російські окупанти атакували Одрадокам'янку Бериславського району з БПЛА, внаслідок чого загинув 50-річний чоловік, повідомляє голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Через російський удар по Одрадокам'янці загинув місцевий житель. Зранку окупанти атакували населений пункт з безпілотника. Унаслідок влучання дрона-камікадзе травми, несумісні з життям, отримав 50-річний чоловік", - написав Прокудін у телеграм-каналі.