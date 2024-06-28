У Мукачеві затримано організатора підриву майна депутата Закарпатської облради

Правоохоронці затримали жителя міста Мукачева Закарпатської області, який організував підрив майна депутата Закарпатської обласної ради, повідомляють в Офісі генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру мукачівцю за фактом організації умисного знищення чужого майна шляхом вибуху (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 194 КК України)", - ідеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в п'ятницю.

У межах слідства правоохоронці встановили факт причетності чоловіка до інциденту в Мукачеві 23 січня 2024 року. "Тоді близько 4-ї години ранку на подвір’я депутата Закарпатської обласної ради кинули гранату. Від вибуху ніхто не постраждав, проте було пошкоджено майно - фасад будинку, паркан і два автомобілі", - нагадують у відомстві.

За даними слідства, 42-річний підозрюваний організував підрив майна депутата. "Він підшукав посередника, який домовився з місцевим мешканцем про закладення вибухового пристрою на подвір’я потерпілого. Грошова винагорода за це сягала $1 тис.", - наголошується в повідомленні.

У прокуратурі уточнюють, що через кілька днів після скоєння злочину виконавця затримали в Ужгороді. Згодом йому та посереднику повідомили про підозру. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу організатору злочину.

Своєю чергою СБУ інформує про знешкодження організованого злочинного угруповання, що тероризувало й намагалося тримати в страху жителів Закарпаття.

"У результаті комплексних заходів у Мукачеві затримано керівника силового блоку банди, який координував колишній народний депутат від Партії регіонів. Наразі екснардеп очолює одну з районних рад області", - ідеться в повідомленні спецслужби.

За матеріалами справи, зловмисники чинили тиск щодо політичних конкурентів колишнього депутата. "Так, наприклад, учасники банди намагалися залякати одного з депутатів Закарпатської облради. Задокументовано, що фігуранти здійснили підрив на подвір’ї його домоволодіння, використовуючи вибухівку. А перед цим неодноразово підпалювали його помешкання та рухоме майно", - йдеться в повідомленні.