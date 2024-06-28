Події

15:34 28.06.2024

У Мукачеві затримано організатора підриву майна депутата Закарпатської облради

2 хв читати
У Мукачеві затримано організатора підриву майна депутата Закарпатської облради

Правоохоронці затримали жителя міста Мукачева Закарпатської області, який організував підрив майна депутата Закарпатської обласної ради, повідомляють в Офісі генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру мукачівцю за фактом організації умисного знищення чужого майна шляхом вибуху (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 194 КК України)", - ідеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в п'ятницю.

У межах слідства правоохоронці встановили факт причетності чоловіка до інциденту в Мукачеві 23 січня 2024 року. "Тоді близько 4-ї години ранку на подвір’я депутата Закарпатської обласної ради кинули гранату. Від вибуху ніхто не постраждав, проте було пошкоджено майно - фасад будинку, паркан і два автомобілі", - нагадують у відомстві.

За даними слідства, 42-річний підозрюваний організував підрив майна депутата. "Він підшукав посередника, який домовився з місцевим мешканцем про закладення вибухового пристрою на подвір’я потерпілого. Грошова винагорода за це сягала $1 тис.", - наголошується в повідомленні.

У прокуратурі уточнюють, що через кілька днів після скоєння злочину виконавця затримали в Ужгороді. Згодом йому та посереднику повідомили про підозру. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу організатору злочину.

Своєю чергою СБУ інформує про знешкодження організованого злочинного угруповання, що тероризувало й намагалося тримати в страху жителів Закарпаття.

"У результаті комплексних заходів у Мукачеві затримано керівника силового блоку банди, який координував колишній народний депутат від Партії регіонів. Наразі екснардеп очолює одну з районних рад області", - ідеться в повідомленні спецслужби.

За матеріалами справи, зловмисники чинили тиск щодо політичних конкурентів колишнього депутата. "Так, наприклад, учасники банди намагалися залякати одного з депутатів Закарпатської облради. Задокументовано, що фігуранти здійснили підрив на подвір’ї його домоволодіння, використовуючи вибухівку. А перед цим неодноразово підпалювали його помешкання та рухоме майно", - йдеться в повідомленні.

Теги: #депутат #інцидент #мукачеве

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:14 27.06.2024
У Києві дістали з-під вагона метро чоловіка, який упав на рейки, рух "червоною" лінією відновлено

У Києві дістали з-під вагона метро чоловіка, який упав на рейки, рух "червоною" лінією відновлено

11:28 27.06.2024
У Києві закрили на вхід чотири станції метро червоної лінії: пасажир потрапив під поїзд

У Києві закрили на вхід чотири станції метро червоної лінії: пасажир потрапив під поїзд

19:04 26.06.2024
ВАКС узяв мера Мукачева Балогу під варту з заставою 30 млн грн

ВАКС узяв мера Мукачева Балогу під варту з заставою 30 млн грн

20:08 20.06.2024
СБУ та Нацполіція затримали депутата Ужгородської міськради, який вимагав хабарі за відстрочку від мобілізації

СБУ та Нацполіція затримали депутата Ужгородської міськради, який вимагав хабарі за відстрочку від мобілізації

13:14 07.06.2024
Повідомлено про підозру екснардепці та її п'яти спільникам, які налагодили "бізнес" на встановленні групи інвалідності шахтарям

Повідомлено про підозру екснардепці та її п'яти спільникам, які налагодили "бізнес" на встановленні групи інвалідності шахтарям

13:49 05.06.2024
Прокуратура повідомила про підозру 73-річному хулігану, який напав на дівчину-волонтера в Києві

Прокуратура повідомила про підозру 73-річному хулігану, який напав на дівчину-волонтера в Києві

20:12 21.05.2024
Геращенко має намір звернутися до Мецоли у зв'язку з проявом сексизму з боку спікера Ради

Геращенко має намір звернутися до Мецоли у зв'язку з проявом сексизму з боку спікера Ради

09:57 17.05.2024
УЗ повідомила про навмисний підпал релейної шафи на Одещині

УЗ повідомила про навмисний підпал релейної шафи на Одещині

00:54 04.05.2024
Кулеба привітав естонського депутата Крісто Ене Вага, який приїхав до Києва з Таллінна на велосипеді

Кулеба привітав естонського депутата Крісто Ене Вага, який приїхав до Києва з Таллінна на велосипеді

16:24 02.05.2024
У Мукачеві відкрили Центр рекрутингу української армії

У Мукачеві відкрили Центр рекрутингу української армії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У рамках ініціативи Чехії передбачено закупівлю пів мільйона снарядів для України, їх поставлять до кінця року - Міноборони

Майно братів екснардепів Медведчука і Козака передано в управління держави - СБУ

Президентка Словенії: Україна - це та країна, яка має сама вирішувати, коли і за яких умов вона вестиме переговори з Росією

Уряд Словенії схвалив додаткові EUR5 млн на гуманітарні потреби України - президент

Проїзд до Центрального залізничного вокзалу в Києві розблоковано - УЗ

ОСТАННЄ

Внаслідок атаки ворожого БПЛА в Одрадокам'янці загинула людина - Херсонська ОВА

Міносвіти розпочинає конкурсний відбір на створення мережі стартап-шкіл - інкубаторів - акселераторів на базі вишів та наукових установ

Через посилені ворожі обстріли на Харківщині розширено зону примусової евакуації сімей із дітьми - ОВА

У Данії вже підготували 50 українців для обслуговування F-16

Умєров і Єрмак провели зустріч в Анкарі з главою МЗС Туреччини

Унаслідок авіаудару по Нью-Йорку на Донеччині загинули 4 людини, ще 3 поранені, зокрема дитина - прокуратура

Окупанти кидають на штурми Часового Яру десантників, спецпризначенців і колишніх ув'язнених, ресурс загарбників нескінченний – 24 ОМБр

У рамках ініціативи Чехії передбачено закупівлю пів мільйона снарядів для України, їх поставлять до кінця року - Міноборони

Кабмін призначив Андрія Даника головою ДСНС

Зеленський про саміт НАТО: Працюємо над результатом щодо ППО для України, серйозного пакета військової підтримки та сильного комюніке

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА