Окупанти вранці вдарили дронами по райцентру Нікополя

Російські окупанти вранці в п'ятницю вдарили дронами по райцентру Нікополя Дніпропетровської області, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Від самого ранку російська армія знову вдарила по Нікопольщині. Влучила по райцентру дронами-камікадзе", - ідеться в його телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок обстрілу загорівся приватний будинок. Ще один пошкоджено. Також пошкоджено господарську споруду.

Тим часом загиблих і постраждалих немає, а ніч загалом у Дніпропетровській області пройшла без прильотів.