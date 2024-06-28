Окупанти вранці вдарили дронами по райцентру Нікополя
Російські окупанти вранці в п'ятницю вдарили дронами по райцентру Нікополя Дніпропетровської області, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.
"Від самого ранку російська армія знову вдарила по Нікопольщині. Влучила по райцентру дронами-камікадзе", - ідеться в його телеграм-каналі.
За його словами, внаслідок обстрілу загорівся приватний будинок. Ще один пошкоджено. Також пошкоджено господарську споруду.
Тим часом загиблих і постраждалих немає, а ніч загалом у Дніпропетровській області пройшла без прильотів.