Постраждали двоє людей у Миколаєві

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що внаслідок "прильоту" поблизу Миколаєва постраждали двоє людей.

"Наразі відомо про двох постраждалих", - написав Кім у телеграм-каналі.

Він зазначив, що постраждалих госпіталізували.

За словами голови ОВА, приліт стався за межами міста, зокрема, лісосмуги.

"Можливо по розмінувальниках", - написав Кім.

Як повідомлялося, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про вибухи в місті, а телеграм-канали інформували про ворожу балістику.