Постраждали двоє людей у Миколаєві
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що внаслідок "прильоту" поблизу Миколаєва постраждали двоє людей.
"Наразі відомо про двох постраждалих", - написав Кім у телеграм-каналі.
Він зазначив, що постраждалих госпіталізували.
За словами голови ОВА, приліт стався за межами міста, зокрема, лісосмуги.
"Можливо по розмінувальниках", - написав Кім.
Як повідомлялося, мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про вибухи в місті, а телеграм-канали інформували про ворожу балістику.