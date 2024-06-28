Лідери ЄС вітають безпекову Угоду Україна-ЄС

Лідери Європейського союзу вітають підписання з Україною безпекової угоди, зазначивши, що військова підтримка країнами-членами ЄС надаватиметься при повній повазі до їхніх інтересів.

Про це йдеться у висновках Європейської ради, прийнятих у четвер у Брюсселі під час першого дня засідання.

"Європейська Рада вітає спільні зобов'язання в сфері безпеки, укладені між Європейським Союзом та Україною, а також подальші двосторонні угоди про безпеку, укладені з Україною державами-членами та партнерами. Військова підтримка та безпекові зобов'язання ЄС надаватимуться при повній повазі політики безпеки та оборони деяких держав-членів та з урахуванням інтересів безпеки та оборони всіх держав-членів", - йдеться у документі.

Крім того, Європейська Рада привітала підсумки Саміту миру в Україні, що відбувся 15 та 16 червня 2024 року у Швейцарії. "Європейський Союз і його держави-члени будуть продовжувати свої зусилля щодо забезпечення найширшої міжнародної підтримки, особливо з боку ключових країн, що розвиваються, і країн з економікою, що розвивається, для всеосяжного, справедливого і міцного миру, заснованого на принципах Статуту ООН і міжнародного права, відповідно з ключовими принципами та цілями Української Формули Світу", - деталізується у висновках.