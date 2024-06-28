Події

07:04 28.06.2024

Лідери ЄС вітають безпекову Угоду Україна-ЄС

1 хв читати
Лідери ЄС вітають безпекову Угоду Україна-ЄС

Лідери Європейського союзу вітають підписання з Україною безпекової угоди, зазначивши, що військова підтримка країнами-членами ЄС надаватиметься при повній повазі до їхніх інтересів.

Про це йдеться у висновках Європейської ради, прийнятих у четвер у Брюсселі під час першого дня засідання.

"Європейська Рада вітає спільні зобов'язання в сфері безпеки, укладені між Європейським Союзом та Україною, а також подальші двосторонні угоди про безпеку, укладені з Україною державами-членами та партнерами. Військова підтримка та безпекові зобов'язання ЄС  надаватимуться при повній повазі політики безпеки та оборони деяких держав-членів та з урахуванням інтересів безпеки та оборони всіх держав-членів", - йдеться у документі.

Крім того, Європейська Рада привітала підсумки Саміту миру в Україні, що відбувся 15 та 16 червня 2024 року у Швейцарії. "Європейський Союз і його держави-члени будуть продовжувати свої зусилля щодо забезпечення найширшої міжнародної підтримки, особливо з боку ключових країн, що розвиваються, і країн з економікою, що розвивається, для всеосяжного, справедливого і міцного миру, заснованого на принципах Статуту ООН і міжнародного права, відповідно з ключовими принципами та цілями Української Формули Світу", - деталізується у висновках.

Теги: #безпека #угода #єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:11 28.06.2024
Лідери ЄС заявляють про необхідність притягнення керівництва РФ до відповідальності за війну проти України

Лідери ЄС заявляють про необхідність притягнення керівництва РФ до відповідальності за війну проти України

07:01 28.06.2024
Лідери ЄС закликали активізувати підтримку енергетичного сектору України

Лідери ЄС закликали активізувати підтримку енергетичного сектору України

07:00 28.06.2024
Лідери ЄС вважають за необхідне продовжити роботу щодо спрямування доходів від заморожених росактивів Україні – висновки саміту ЄС

Лідери ЄС вважають за необхідне продовжити роботу щодо спрямування доходів від заморожених росактивів Україні – висновки саміту ЄС

06:58 28.06.2024
Лідери ЄС запропонували фон дер Ляєн на пост президента Єврокомісії, Кошту обрали новим президентом Євроради та Каллас обрали на посаду Високого представника

Лідери ЄС запропонували фон дер Ляєн на пост президента Єврокомісії, Кошту обрали новим президентом Євроради та Каллас обрали на посаду Високого представника

00:57 28.06.2024
ЄС став останнім з оригінальних підписантів Декларації G7, який надав Україні свої зобов'язання щодо безпеки

ЄС став останнім з оригінальних підписантів Декларації G7, який надав Україні свої зобов'язання щодо безпеки

17:11 27.06.2024
Естонія надасть Україні понад EUR100 млн оборонної допомоги цього року та виділить протягом 2024-2027 рр. щонайменше 0,25% ВВП на військову підтримку

Естонія надасть Україні понад EUR100 млн оборонної допомоги цього року та виділить протягом 2024-2027 рр. щонайменше 0,25% ВВП на військову підтримку

17:03 27.06.2024
Литва намагатиметься щорічно надавати Україні підтримку у сфері безпеки та оборони в розмірі 0,25% ВВП - Угода

Литва намагатиметься щорічно надавати Україні підтримку у сфері безпеки та оборони в розмірі 0,25% ВВП - Угода

16:34 27.06.2024
Зеленський про Білорусь: Це також європейська нація, яка має бути в Європі в майбутньому

Зеленський про Білорусь: Це також європейська нація, яка має бути в Європі в майбутньому

15:48 27.06.2024
Зеленський у Брюсселі уклав двосторонню безпекову угоду з президентом Литви

Зеленський у Брюсселі уклав двосторонню безпекову угоду з президентом Литви

15:41 27.06.2024
Зеленський уклав угоду про безпеку з лідерами Євросоюзу

Зеленський уклав угоду про безпеку з лідерами Євросоюзу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти за добу втратили 1170 осіб

Лідери ЄС заявляють про необхідність притягнення керівництва РФ до відповідальності за війну проти України

Лідери ЄС закликали активізувати надання військової допомоги Україні - висновки саміту ЄС

Лідери ЄС закликали активізувати підтримку енергетичного сектору України

Лідери ЄС вважають за необхідне продовжити роботу щодо спрямування доходів від заморожених росактивів Україні – висновки саміту ЄС

ОСТАННЄ

Окупанти обстріляли чотири прикордонні громади Сумської області

Окупанти за добу втратили 1170 осіб

Ворог обстріляв Галицинівську громаду Миколаївської області

Окупанти вранці вдарили дронами по райцентру Нікополя

У результаті обстрілів окупантами Пологівського району Запорізької області поранено двох людей

Розвідка США заявляє про наближення війни між Ізраїлем і "Хезболлою"

Поблизу ЗАЕС було зруйновано станцію радіаційного моніторингу

Окупанти за добу 32 рази обстріляли десять громад Сумської області

Постраждали двоє людей у Миколаєві

Орбан відмовився підтримувати кандидатуру фон дер Ляєн головою Єврокомісії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА