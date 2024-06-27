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22:47 27.06.2024

Число постраждалих внаслідок ворожих ударів надпотужними ФАБ-500 по Харкову зросло до п'яти, порушено справу

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Число постраждалих внаслідок ворожих ударів окупантів надпотужними ФАБ-500 по Київському району Харкова зросло до п'яти осіб, прокуратура порушила досудове розслідування, повідомляє Офіс генерального прокурора України.

"За даними слідства, 27 червня близько 15:00 з РФ завдали авіаудари по Київському району Харкова. Постраждали п'ять осіб. Пошкоджено приватні будинки, корпуси та гуртожитки ВНЗ, а також будівлю ДСНС", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що у четвер, 27 червня, російські військові вперше для ударів по Харкову використали надпотужні модернізовані ФАБ-500 з УМПК. Попередньо атаки були завдані з н.п. Майський Білгородської області РФ.

Зазначається, що один із ФАБів потрапив у стіну приватного житлового будинку та не здетонував. Фахівці ДСНС вилучили вибуховий пристрій та витягають із двору нерозірваний снаряд. У будинку на момент влучення був 10-річний хлопчик, але він не постраждав.

"При процесуальному керівництві Київської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України), - повідомили у прес-службі Офісу генпрокурора.

Як повідомлялося раніше, російські окупанти завдали авіаударів у Харкові з території Білгородської області, вперше використавши для цього радянські 500-кілограмові авіабомби ФАБ-500 з фугасною боєголовкою, повідомив керівник облпрокуратури Олександр Фільчаков. За його словами, станом на 18:30 вечора четверга було четверо постраждалих.

Теги: #харків #україна #постраждалі #фаб

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