Україна закликає не дати Росії стерти з лиця землі Часів Яр - посольство

Україна закликає не дати Росії стерти з лиця землі Часів Яр, повідомляє українське посольство в США.

"Ми повинні не дати Росії перетворити його на місто-привид, поки не стало надто пізно", - наголосили в посольстві в соцмережі Х увечері в четвер.

У відомстві наголосили, що "Росія відчайдушно намагається стерти з лиця землі все, що залишилося від Часового Яру на Донеччині, націлюючись навіть на пошкоджені церкви та цивільні житлові будинки".

Як йдеться в повідомленні Генштабу, російські окупанти намагаються вибити українських захисників із міста Часів Яр (Донецька область), застосовуючи важкі вогнеметні системи "Солнцепьок".