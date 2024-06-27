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21:54 27.06.2024

Україна закликає не дати Росії стерти з лиця землі Часів Яр - посольство

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Україна закликає не дати Росії стерти з лиця землі Часів Яр, повідомляє українське посольство в США.

"Ми повинні не дати Росії перетворити його на місто-привид, поки не стало надто пізно", - наголосили в посольстві в соцмережі Х увечері в четвер.

У відомстві наголосили, що "Росія відчайдушно намагається стерти з лиця землі все, що залишилося від Часового Яру на Донеччині, націлюючись навіть на пошкоджені церкви та цивільні житлові будинки".

Як йдеться в повідомленні Генштабу, російські окупанти намагаються вибити українських захисників із міста Часів Яр (Донецька область), застосовуючи важкі вогнеметні системи "Солнцепьок".

 

Теги: #зброя #донеччина #рф

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