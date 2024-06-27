У Києві через коротке замикання на трансформаторній підстанції 1 тис. споживачів без енергопостачання - Кличко

Унаслідок короткого замикання на трансформаторній підстанції в Шевченківському районі столиці без енергопостачання перебуває 1 тис. споживачів, фахівці ДТЕК працюють над відновленням подачі електрики, повідомив мер Віталій Кличко.

"Через коротке замикання на трансформаторній підстанції в Шевченківському районі столиці без енергопостачання зараз 1 тисяча споживачів. Фахівці "ДТЕК" уже працюють і обіцяють протягом години перемкнути їх на резервні лінії", - написав він у телеграм-каналі в четвер.

Раніше повідомлялося, що в Шевченківському районі столиці виникло коротке замикання на трансформаторній підстанції, спостерігається задимлення, руйнувань і постраждалих немає.