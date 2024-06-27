До ексзаступника голови ОП Кирила Тимошенка прийшли з обшуками - ЗМІ

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До колишнього заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка прийшли в четвер з обшуками через справу з витоком інформації з Національного антикорупційного бюро України, повідомляє "Українська правда" з посиланням на власне джерело.

Видання з місця подій повідомляє, що Тимошенко перебуває в автомобілі, навколо якого працюють детективи НАБУ.

Агентство "Інтерфакс-Україна" наразі не володіє ні офіційною інформацією, ні даними джерел з цього приводу.