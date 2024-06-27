Події

19:46 27.06.2024

До ексзаступника голови ОП Кирила Тимошенка прийшли з обшуками - ЗМІ

1 хв читати
До ексзаступника голови ОП Кирила Тимошенка прийшли з обшуками - ЗМІ
Фото: https://t.me/ukrpravda_news

До колишнього заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка прийшли в четвер з обшуками через справу з витоком інформації з Національного антикорупційного бюро України, повідомляє "Українська правда" з посиланням на власне джерело.

Видання з місця подій повідомляє, що Тимошенко перебуває в автомобілі, навколо якого працюють детективи НАБУ.

Агентство "Інтерфакс-Україна" наразі не володіє ні офіційною інформацією, ні даними джерел з цього приводу.

 

 

 

 

 

Теги: #обшук #тимошенко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:07 04.06.2024
Заступник голови КМДА Усов підтвердив обшук у його кабінеті: вилучили телефони, комп'ютер, особисті кошти

Заступник голови КМДА Усов підтвердив обшук у його кабінеті: вилучили телефони, комп'ютер, особисті кошти

12:51 29.05.2024
Тимошенко: таких, як Мартиненко, завжди не вистачає

Тимошенко: таких, як Мартиненко, завжди не вистачає

12:20 12.04.2024
СБУ проводить обшуки у протоієрея УПЦ (МП) Данилевича - джерело

СБУ проводить обшуки у протоієрея УПЦ (МП) Данилевича - джерело

21:32 08.03.2024
Ексзаступника глави Офісу президента Тимошенка призначено радником міністра оборони

Ексзаступника глави Офісу президента Тимошенка призначено радником міністра оборони

16:28 15.02.2024
Судді, які санкціонують обшуки і стеження за журналістами, потурають методам тоталітарних країн і перекреслюють шлях України до ЄС

Судді, які санкціонують обшуки і стеження за журналістами, потурають методам тоталітарних країн і перекреслюють шлях України до ЄС

12:32 12.02.2024
Екснардеп Пашинський заявляє про обшуки СБУ та НАБУ у нього у справі "палива Курченка"

Екснардеп Пашинський заявляє про обшуки СБУ та НАБУ у нього у справі "палива Курченка"

15:11 13.12.2023
Правоохоронці здійснили обшуки в офісах КП "Київавтошляхміст" і підрядних організацій, залучених до ремонту Південного мосту

Правоохоронці здійснили обшуки в офісах КП "Київавтошляхміст" і підрядних організацій, залучених до ремонту Південного мосту

10:41 30.11.2023
СБУ здійснює обшуки в Почаївській лаврі - джерело

СБУ здійснює обшуки в Почаївській лаврі - джерело

12:48 13.11.2023
ДБР і СБУ проводять обшуки в нардепа Дубінського у справі про злочинну організацію з дискредитації України

ДБР і СБУ проводять обшуки в нардепа Дубінського у справі про злочинну організацію з дискредитації України

12:42 26.10.2023
ДБР і СБУ проводять слідчі дії у в. о. мера Чернігова, з'ясовуючи законність його перебування за кордоном

ДБР і СБУ проводять слідчі дії у в. о. мера Чернігова, з'ясовуючи законність його перебування за кордоном

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Столтенберг і Зеленський обговорили підготовку до саміту НАТО у Вашингтоні

Зеленський у Брюсселі обговорив із прем'єром Чехії постачання снарядів і майбутню безпекову угоду

Зеленський - європейцям: Наш обов'язок - не дати Росії створити прецедент знищення нашої енергетики, інакше це стане частиною воєнних доктрин у всьому світі

Зеленський обговорив із фон дер Ляєн посилення санкцій проти РФ і використання доходів від заморожених російських активів

У Києві на енергооб'єкті стався вибух і пожежа - Кличко

ОСТАННЄ

Зеленський у Брюсселі обговорив із прем'єром Словенії фіналізацію майбутньої двосторонньої безпекової угоди

У Києві через коротке замикання на трансформаторній підстанції 1 тис. споживачів без енергопостачання - Кличко

Президент Словаччини Пеллегріні вперше зустрівся із Зеленським і побажав якнайшвидшого і справедливого миру для України

Столтенберг і Зеленський обговорили підготовку до саміту НАТО у Вашингтоні

На фронті вже відбулося 104 бойові зіткнення, найгарячіше на торецькому та покровському напрямках

Зеленський у Брюсселі обговорив із прем'єром Чехії постачання снарядів і майбутню безпекову угоду

ВАКС в апеляції підтвердив стягнення в дохід України двох Ан-148 "Ільюшн Фінанс"

У Києві виникло коротке замикання на трансформаторній підстанції, руйнувань немає - Кличко

Зеленський - європейцям: Наш обов'язок - не дати Росії створити прецедент знищення нашої енергетики, інакше це стане частиною воєнних доктрин у всьому світі

Зеленський обговорив із фон дер Ляєн посилення санкцій проти РФ і використання доходів від заморожених російських активів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА