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19:29 27.06.2024

Зеленський у Брюсселі обговорив із прем'єром Чехії постачання снарядів і майбутню безпекову угоду

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Зеленський у Брюсселі обговорив із прем'єром Чехії постачання снарядів і майбутню безпекову угоду

Президент України Володимир Зеленський на полях саміту ЄС у Брюсселі провів зустріч із прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою.

"Ключові теми нашої зустрічі з прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою – снаряди, рух до ЄС і НАТО", - написав Зеленський у своєму телеграм-каналі в четвер.

Він наголосив на важливості ініціативи Чехії щодо закупівлі для України необхідних артилерійських снарядів. "Вони вже посилюють наших воїнів на полі бою", - наголосив глава Української держави.

Сторони, крім того, обговорили підготовку до укладення двосторонньої угоди про безпеку та результати інавгураційного Саміту миру в Швейцарії.

Як повідомлялося, 29 травня прем'єр-міністр Чехії повідомив, що в червні в межах чеської ініціативи з допомоги Києву в Україну планується доставити десятки тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм.

25 червня Фіала повідомив, що Чехія поставила Україні першу партію артилерійських снарядів відповідно до чеської програми допомоги Києву.

Теги: #чехія #зустріч #премєр #президент

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