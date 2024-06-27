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17:12 27.06.2024

Зеленський і Мішель обговорили ключові пріоритети відносин між Україною та ЄС у найближчому майбутньому

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Зеленський і Мішель обговорили ключові пріоритети відносин між Україною та ЄС у найближчому майбутньому
Фото: сайт Президента України

У межах робочого візиту до Брюсселя президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Євроради Шарлем Мішелем.

Як повідомляє пресслужба глави Української держави, під час зустрічі він подякував Мішелю й усім державам-членам ЄС за фактичний початок перемовин щодо вступу України до Євросоюзу та наголосив, що українці довго на це чекали.

"Усі: і цивільні, і, звичайно, наші герої на полі бою, - ви знаєте, як ми хочемо бути в ЄС. Зараз ми бачимо цей сильний історичний крок уперед. Звичайно, ми маємо працювати над наступними кроками. Ви завжди кажете, що ми надто поспішаємо, але це необхідно", - зазначив Зеленський.

Він також схвалив 14-й пакет санкцій проти РФ, зокрема, поширення обмежень на Білорусь через її участь у війні проти України.

Окрім цього, Зеленський подякував Мішелю за всебічну підтримку Формули миру та допомогу в залученні більшої кількості країн до першого Саміту миру.

"Володимир Зеленський і Шарль Мішель обговорили ключові пріоритети відносин між Україною та ЄС у найближчому майбутньому, насамперед після початку переговорів щодо вступу", - ідеться в повідомленні.

Теги: #зеленський #мішель

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