Зеленський уклав угоду про безпеку з лідерами Євросоюзу

Президент України Володимир Зеленський під час саміту лідерів ЄС, що відбувається у Брюсселі 27-28 червня, уклав угоду про співпрацю у сфері безпеки з Європейським Союзом загалом як з інституцією.

З європейського боку документ підписали президенти Європейської ради Шарль Мішель і Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Раніше в четвер президент Європейської ради Шарль Мішель уже заявив, що угода має на меті гарантувати тривалу підтримку Києва.

Як повідомлялося, 19 червня в Офісі президента України повідомили про завершення роботи над текстом угоди про гарантії безпеки з ЄС. Відповідні переговори вели кілька місяців. Підписання цього документа, як зазначили в Офісі президента, стане ще одним важливим кроком на шляху до зміцнення безпеки України.

Документ про гарантії безпеки з Європейським Союзом став 18-м за рахунком, підписаним між Україною та її партнерами. Зокрема, раніше Україна вже підписала такі договори з Великою Британією, Канадою, США, Францією, Німеччиною, Латвією, Німеччиною та іншими державами.