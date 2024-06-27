Події

12:23 27.06.2024

Ситуація на покровському напрямку залишається гострою, тривають бої - Генштаб ЗСУ

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Ситуація на покровському напрямку залишається гострою, тривають бої - Генштаб ЗСУ
Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua

Станом на 10:30 четверга, 27 червня, на лінії фронту відбулося 48 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Окупанти здійснили п'ять авіаударів (11 КАБ) і 614 обстрілів позицій наших військ. Також ворог задіяв 38 дронів-камікадзе", - зазначено в повідомленні у фейсбуці.

На харківському напрямку триває бій за Вовчанськ. Ситуація контрольована.

На куп'янському напрямку від початку доби відбулося чотири бойові зіткнення в районах Степової Новоселівки, Піщаного, Стельмахівки та Андріївки. Дві штурмові дії агресора ще тривають.

На лиманському напрямку Сили оборони відбивають дві атаки в районах Копанок і Невського.

На сіверському напрямку відбулося чотири атаки ворога. Три з них у районах Спірного та Роздолівки успіху не мали. Водночас одне бойове зіткнення, в районі Роздолівки, ще триває.

На краматорському напрямку окупанти не відмовляються від намірів прорватися в районі Часового Яру. Дві штурмові дії тривають.

Напружена ситуація на торецькому напрямку. Агресор активний у районах Торецька, Північного та Залізного. Атаку поблизу Дружби українські захисники відбили.

Загостреною залишається ситуація на покровському напрямку. За поточну добу вже відбулося 13 наступальних дій противника, дев'ять із яких успішно відбито. Тривають бої.

На курахівському напрямку, в районах Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки наразі відбувається вісім боєзіткнень.

На времівському напрямку ворог атакує поблизу Костянтинівки.

На оріхівському напрямку без успіху окупанти штурмували в районі Малої Токмачки.

На решті напрямків активних дій загарбники не проводили.

"Завдяки гнучкості системи нашої оборони й злагодженості дій підрозділів, українські воїни впевнено утримують позиції та нищать окупантів", - наголосили в Генштабі.

Теги: #фронт #покровський_напрямок #ситуація

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