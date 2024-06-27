Події

11:42 27.06.2024

На Львівщині 23 людини госпіталізовані із симптомами кишкової інфекції

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На Львівщині 23 людини госпіталізовані із симптомами кишкової інфекції

У Львівській області 23 людини госпіталізовані із симптомами харчового отруєння, повідомляє Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб на своїй сторінці. 

"Спалах гострої кишкової інфекції стався в одному із закладів відпочинку на Львівщині. Станом на вечір 26 червня 2024 року захворіли 23 людини, усі госпіталізовані", - зазначено в повідомленні центру.

Стан госпіталізованих медики оцінюють як середньої тяжкості.

На місці інциденту працюють працівники Центру контролю та профілактики хвороб, а також Держпродспоживслужби України. Розпочато епідрозслідування причин та умов виникнення спалаху.

Теги: #отруєння #львівська_область

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