На Львівщині 23 людини госпіталізовані із симптомами кишкової інфекції

У Львівській області 23 людини госпіталізовані із симптомами харчового отруєння, повідомляє Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб на своїй сторінці.

"Спалах гострої кишкової інфекції стався в одному із закладів відпочинку на Львівщині. Станом на вечір 26 червня 2024 року захворіли 23 людини, усі госпіталізовані", - зазначено в повідомленні центру.

Стан госпіталізованих медики оцінюють як середньої тяжкості.

На місці інциденту працюють працівники Центру контролю та профілактики хвороб, а також Держпродспоживслужби України. Розпочато епідрозслідування причин та умов виникнення спалаху.