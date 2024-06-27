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09:06 27.06.2024

У Брюсселі відбудеться саміт ЄС: підпишуть угоду з Україною про гарантії безпеки, оберуть керівництво ЄС

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У Брюсселі відбудеться саміт ЄС: підпишуть угоду з Україною про гарантії безпеки, оберуть керівництво ЄС

У Брюсселі відбудеться дводенне засідання Європейської ради, на якому, як очікують, буде підписано угоду між Україною та ЄС про безпекові гарантії та обрано керівництво Союзу.

Глави держав і урядів почнуть з'їжджатися в будівлю Європейської ради з 12:30 (13:30 за київським часом) з тим, щоб почати засідання о 14:00. Відповідно до оприлюдненої раніше журналістам інформації, перед засіданням відбудеться церемонія підписання Угоди Україна-ЄС про безпекові гарантії.

У листі-запрошенні лідерам ЄС президент Європейської ради Шарль Мішель повідомив, що засідання розпочнеться з обміну думками з президентом України Володимиром Зеленським. "Наша зустріч розпочнеться в четвер, 27 червня, о 14:00 з обміну думками з президентом Зеленським. Це буде можливість обговорити ситуацію на місцях, а також взяти до відома деякі досягнення з часу нашої останньої зустрічі. Зокрема, ця Європейська рада буде можливістю привітати ухвалення переговорних рамок і проведення міжурядових конференцій з Україною, Молдовою та Чорногорією. Це історичні кроки на підтримку відповідного шляху цих країн до членства в Європі", - написав Мішель.

Водночас, лідери ЄС затвердять Стратегічний порядок денний, що визначить пріоритети та стратегічні орієнтації ЄС на наступні п'ять років, так само як і виберуть керівництво Союзу: на посаду президента Європейської комісії було висунуто чинну президентку Урсулу фон дер Ляєн, на посаду президента Європейської ради - колишнього прем'єр-міністра Португалії Антоніу Кошту, на посаду Високого представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики - прем'єр-міністерку Естонії Каю Каллас і на посаду президента Європейського парламенту - чинну президентку Роберту Мецолу.

Також на порядок денний винесено питання конкурентоспроможності, безпеки та оборони, міграції, Близького Сходу.

Теги: #україна #угода #єс #саміт

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