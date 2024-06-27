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08:00 27.06.2024

Силами ППО вночі збито п'ять із шести ракет і всі 23 "Shahed-131/136"

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Силами ППО вночі збито п'ять із шести ракет і всі 23 "Shahed-131/136"

У ніч на 27 червня силами протиповітряної оборони збито 5 ракет різного типу, і 23 ударних БПЛА, які атакували Україну, повідомив у четвер вранці командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук у телеграм-каналі.

"Загалом ворог застосував 6 ракет різних типів і 23 ударних БПЛА; 1 аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал" (з повітряного простору Тамбовської обл. – ІФ-У); 4 крилаті ракети "Калібр" (з північно-східної частини акваторії Чорного моря); 1 керована авіаційна ракета Х-59/Х-69 (з повітряного простору Курської області - РФ); 23 ударні БПЛА типу "Shahed-131/136" (район пусків - Приморсько-Ахтарськ - РФ)", - ідеться в повідомленні.

Олещук повідомив, що в результаті протиповітряного бою збито 28 повітряних цілей, зокрема, 4 крилаті ракети "Калібр"; 1 керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69; 23 ударні БПЛА типу "Shahed-131/136".

До бойової роботи залучалася винищувальна авіація, зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

 

 

 

Теги: #ппо #ракети #збиття

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