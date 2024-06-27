Події

07:17 27.06.2024

Ворог за добу 295 разів ударив по Запорізькій області, є руйнування

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Ворог за добу 295 разів ударив по Запорізькій області, є руйнування

Російські війська за добу 295 разів ударили по Запорізькій області, під обстрілом опинилися 6 населених пунктів, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у четвер уранці.

"Протягом доби окупанти 457 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 6 населених пунктів", - сказано в його телеграм-каналі.

За словами Федорова, ворог завдав авіаційного удару по Новоандріївці, 111 БПЛА різної модифікації спрямували по Гуляйполю, Левадному, Роботиному, Малій Токмачці, Малинівці та Новоандріївці.

Також 6 обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку і Роботине, 177 артобстрілів нанесено по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного і Малинівки.

Крім того, надійшло 6 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

 

 

 

Теги: #запорізька #обстріли

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