Папа Римський зустрівся з родичами незаконно засуджених у РФ військовополонених бійців бригади "Азов"

Папа Римський Франциск у середу під час загальної аудієнції у Ватикані зустрівся з родичами незаконно засуджених у Росії військовополонених бійців бригади "Азов", повідомили в Асоціації сімей захисників "Азовсталі".

"Під час загальної аудієнції в останню середу червня Папа Франциск вислухав свідчення групи родичок військовополонених бійців бригади "Азов", які захищали "Азовсталь", а наразі в полоні в росії отримали судові вироки", - ідеться в повідомленні Асоціації в її соцмережі.

Зокрема, родичі військовополонених розповіли Папі Франциску свої історії та надії. Вони також зазначили, що наразі в РФ засуджено понад 100 бійців "Азова" на термін від 10 років до довічного та розповіли, що російська сторона досі не повернула всі тіла загиблих захисників.

Крім того, родичі звернули увагу понтифіка на те, що в останніх обмінах військовополоненими між Україною та Росією не було азовців, бо росіяни категорично відмовляються їх віддавати на відміну від бійців інших українських підрозділів.

"Ми намагаємося донести всі ті переживання й страждання наших рідних кожному, до кого ми приходимо на зустріч, і просимо про допомогу. Тому сьогодні знаходимось тут, щоби Папа нас почув, почув наші історії, почув про наших хлопців, зрозумів, наскільки довго вони там і через які страждання вони пройшли", - наводить Асоціація слова однієї з присутніх на аудієнції.

Як повідомляється, Папі Франциску передали брошуру з інформацією про полонених захисників "Азовсталі" та теракт в Оленівці, вчинений росіянами в ніч на 29 липня 2022 року. Крім того, йому було передано символічні подарунки, зокрема дитячі малюнки, книжки та зменшену копію монумента з Софійської площі, присвячену полоненим захисникам Маріуполя.

Поїздка відбулася на запрошення Архиєпископа Вісвальдаса Кульбокаса – апостольського Нунція в Україні за сприяння Асоціації родин захисників "Азовсталі" у співпраці з ГО "Серце Азовсталі".