У Мінкультури замислюються над питанням, чи потрібно скорочувати мережу закладів культури з огляду на скорочення населення України

Заступник міністра культури та інформаційної політики з європейської інтеграції Тарас Шевченко заявляє, що у зв'язку зі скороченням населення в Україні постає питання, чи потрібно скорочувати кількість закладів культури.

"Ми маємо різке скорочення населення, звучали сьогодні цифри - із 40 до 30 млн. Постає непросте питання мережі закладів культури, кадрове забезпечення. Мережа має близько 30 тис. закладів культури. І непросте питання, яке потребує обговорення й консультацій: чи потрібна оптимізація, чи потрібне скорочення? Якщо скорочується різко кількість населення, чи має залишатися такою ж мережа закладів культури? Так, хотілося б, щоб у кожному селі була бібліотека, але, на жаль, села вимирають, сільське населення скорочується", - сказав Шевченко на всеукраїнському форумі "Культура під час війни. Людський капітал" у середу в Києві.

Що стосується людей, які виїхали за кордон, то, за словами заступника міністра, окрім необхідності намагатися повернути їх після завершення війни, необхідно працювати над тим, щоб не втратити їх для української культури, якщо вони все-таки не повернуться.

Однією з відповідей на цей виклик, на його думку, може стати множинне громадянство.

Крім того, Шевченко звернув увагу на те, що статус закордонного українця мають близько 10 тис. людей, хоча насправді їх мільйони.

Раніше в. о. міністра культури Ростислав Карандєєв повідомив, що з початку повномасштабної війни станом на травень 2024 року сфера культури України втратила 18% працівників, а 13% закладів культури в Україні припинили свою діяльність.