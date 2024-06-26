Від початку доби ворог проявляє найбільшу активність на покровському та лиманському напрямках - Генштаб ЗСУ

Станом на 13:00 середи загальна кількість бойових зіткнень на лінії фронту збільшилася до 50, від початку доби ворог проявляє найбільшу активність на покровському та лиманському напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

З території РФ противник обстріляв з артилерії прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей, зокрема Басівку, Попівку, Білу Березу, Тур'ю та Бачівськ.

На харківському напрямку ворог здійснив 3 атаки в районі Вовчанська, Сили оборони України відбили всі ворожі штурми. З боку російського Бєлгорода окупанти завдали авіаударів 11 КАБами по позиціях наших військ біля Липців.

На куп'янському напрямку триває бойове зіткнення поблизу Синьківки. Українські захисники відбили 2 ворожі атаки біля Стельмахівки й Берестового. Ворог завдав авіаудару 12 керованими авіабомбами по районах Табаївки та Борового.

На лиманському напрямку противник здійснив 10 спроб потіснити підрозділи Сил оборони поблизу Греківки, Копанок, Тернів, Торського, Макіївки та Невського. Біля двох останніх населених пунктів ще тривають бойові дії в трьох локаціях.

На сіверському напрямку окупанти проявляють активність у районі Спірного, там точаться два боєзіткнення. Сили оборони відбили по одному ворожому штурму біля Білогорівки та Роздолівки. Ворог ударив двома КАБами по Верхньокам'янському.

На краматорському напрямку противник не полишає спроб потіснити українських військових із займаних позицій біля Північного та Залізного. Там тривають бої.

На покровському напрямку від початку доби ворог 15 разів атакував позиції Сил оборони неподалік Новоолександрівки, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої, Воздвиженки та Прогресу. Українські захисники відбили 7 ворожих атак, решта триває. Ворог продовжує концентрувати зусилля в районі Новоолександрівки. Також скинув 7 керованих авіабомб по Іванівці, Веселому та Калиновому.

На курахівському напрямку агресор штурмує позиції Сил оборони поблизу Красногорівки, Невельського, Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки. Для ворога 4 атаки завершилися втратами, ще два бойові зіткнення тривають.

На придніпровському напрямку окупанти двічі намагалися потіснити українські підрозділи на лівобережжі Дніпра. Втрат наших позицій не допущено.