Події

14:22 26.06.2024

Від початку доби ворог проявляє найбільшу активність на покровському та лиманському напрямках - Генштаб ЗСУ

2 хв читати
Від початку доби ворог проявляє найбільшу активність на покровському та лиманському напрямках - Генштаб ЗСУ

Станом на 13:00 середи загальна кількість бойових зіткнень на лінії фронту збільшилася до 50, від початку доби ворог проявляє найбільшу активність на покровському та лиманському напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

З території РФ противник обстріляв з артилерії прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей, зокрема Басівку, Попівку, Білу Березу, Тур'ю та Бачівськ.

На харківському напрямку ворог здійснив 3 атаки в районі Вовчанська, Сили оборони України відбили всі ворожі штурми. З боку російського Бєлгорода окупанти завдали авіаударів 11 КАБами по позиціях наших військ біля Липців.

На куп'янському напрямку триває бойове зіткнення поблизу Синьківки. Українські захисники відбили 2 ворожі атаки біля Стельмахівки й Берестового. Ворог завдав авіаудару 12 керованими авіабомбами по районах Табаївки та Борового.

На лиманському напрямку противник здійснив 10 спроб потіснити підрозділи Сил оборони поблизу Греківки, Копанок, Тернів, Торського, Макіївки та Невського. Біля двох останніх населених пунктів ще тривають бойові дії в трьох локаціях.

На сіверському напрямку окупанти проявляють активність у районі Спірного, там точаться два боєзіткнення. Сили оборони відбили по одному ворожому штурму біля Білогорівки та Роздолівки. Ворог ударив двома КАБами по Верхньокам'янському.

На краматорському напрямку противник не полишає спроб потіснити українських військових із займаних позицій біля Північного та Залізного. Там тривають бої.

На покровському напрямку від початку доби ворог 15 разів атакував позиції Сил оборони неподалік Новоолександрівки, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої, Воздвиженки та Прогресу. Українські захисники відбили 7 ворожих атак, решта триває. Ворог продовжує концентрувати зусилля в районі Новоолександрівки. Також скинув 7 керованих авіабомб по Іванівці, Веселому та Калиновому.

На курахівському напрямку агресор штурмує позиції Сил оборони поблизу Красногорівки, Невельського, Георгіївки, Костянтинівки та Парасковіївки. Для ворога 4 атаки завершилися втратами, ще два бойові зіткнення тривають.

На придніпровському напрямку окупанти двічі намагалися потіснити українські підрозділи на лівобережжі Дніпра. Втрат наших позицій не допущено.

Теги: #фронт #ситуація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:27 26.06.2024
Генштаб ЗСУ: На покровському напрямку від початку доби відбулося 13 бойових зіткнень, шість атак відбито

Генштаб ЗСУ: На покровському напрямку від початку доби відбулося 13 бойових зіткнень, шість атак відбито

11:46 26.06.2024
Генштаб ЗСУ: За минулу добу відбулися 142 бої, втрати ворога на покровському напрямку становили майже 300 осіб

Генштаб ЗСУ: За минулу добу відбулися 142 бої, втрати ворога на покровському напрямку становили майже 300 осіб

17:34 25.06.2024
Генштаб ЗСУ: На покровському напрямку найбільша кількість бойових зіткнень, від початку доби вже 37

Генштаб ЗСУ: На покровському напрямку найбільша кількість бойових зіткнень, від початку доби вже 37

15:04 25.06.2024
Росіяни зберігають високу активність на покровському напрямку - Генштаб ЗСУ

Росіяни зберігають високу активність на покровському напрямку - Генштаб ЗСУ

22:13 24.06.2024
Критично не вистачає внутрішньої генерації е/е, а в найближчі 6-8 тижнів ситуація з дефіцитом буде складною

Критично не вистачає внутрішньої генерації е/е, а в найближчі 6-8 тижнів ситуація з дефіцитом буде складною

17:10 24.06.2024
Ворог активізувався на лиманському напрямку - Генштаб ЗСУ

Ворог активізувався на лиманському напрямку - Генштаб ЗСУ

13:49 24.06.2024
Кількість бойових зіткнень на фронті з півночі сягнула 81, із них 45 на сіверському й покровському напрямках - Генштаб ЗСУ

Кількість бойових зіткнень на фронті з півночі сягнула 81, із них 45 на сіверському й покровському напрямках - Генштаб ЗСУ

14:17 23.06.2024
На фронті вже відбулося 71 бойове зіткнення, ворог концентрує зусилля на Покровському напрямку - Генштаб ЗСУ

На фронті вже відбулося 71 бойове зіткнення, ворог концентрує зусилля на Покровському напрямку - Генштаб ЗСУ

12:41 23.06.2024
За минулу добу на фронті відбулося 161 бойове зіткнення, від початку поточної - 52 - Генштаб ЗСУ

За минулу добу на фронті відбулося 161 бойове зіткнення, від початку поточної - 52 - Генштаб ЗСУ

12:52 21.06.2024
За минулу добу на фронті відбулося 149 бойових зіткнень, від початку поточної доби - вже 47 - Генштаб ЗСУ

За минулу добу на фронті відбулося 149 бойових зіткнень, від початку поточної доби - вже 47 - Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський доручив спростити процедуру видачі документів на зруйноване житло в прифронтових регіонах - нарада в Донецькій області

МАРКА РЮТТЕ ЗАТВЕРДЖЕНО НА ПОСАДУ ГЕНСЕКА НАТО

Зеленський разом із Сирським і Гнатовим прибули на Донеччину

Генеральним секретарем Ради Європи обрано Алена Берсе

Саміт ЄС розпочнеться з обміну думками із Зеленським

ОСТАННЄ

У прикордонній смузі в межах Ужгородського району введено додаткові режимні обмеження

Кожен звільнений 31 травня з російського полону повідомив про катування з боку РФ - місія ООН

У Мінкультури замислюються над питанням, чи потрібно скорочувати мережу закладів культури з огляду на скорочення населення України

Постпреди ЄС погодили санкції щодо Білорусі

РФ тримає в Азовському морі два ракетоносії з 16 "Калібрами"

Більшість українців негативно ставиться до ідеї проведення виборів до завершення війни - опитування

Зеленський привітав Рютте з призначенням на посаду генсека НАТО

Рютте: З нетерпінням очікую жовтня, щоб приступити до виконання обов'язків генсека НАТО

Заарештовано двох одеситів, які на замовлення спецслужб РФ підпалили авто ЗСУ

Українські діти знають, що життя та свободу треба виборювати - перша леді

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА