Генштаб ЗСУ: На покровському напрямку від початку доби відбулося 13 бойових зіткнень, шість атак відбито

Від початку поточної доби і станом на 10:00 середи на всій лінії фронту відбулося 36 бойових зіткнень, зокрема на покровському напрямку зафіксовано 13 боїв - російські війська продовжують тиснути поблизу Новоолександрівки, Воздвиженки, Прогресу, Євгенівки, Сокола і Новоселівки Першої, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Від початку доби... загарбники здійснили один ракетний та десять авіаційних ударів із застосуванням 22 КАБів, завдали 44 удари дронами-камікадзе і майже 600 разів обстріляли позиції наших військ та населені пункти", - йдеться у зведенні Генштабу у фейсбуці.

Повідомляється, що на харківському напрямку наразі тривають дві атаки окупантів у районі Вовчанська. На куп'янському напрямку від початку доби відбулося вже дві атаки ворога в районах Берестового та Стельмахівки. У Генштабі зазначають, що ситуація під контролем на обох напрямках.

На лиманському напрямку одну атаку російських військ відбито. Водночас тривають бойові дії в районах Копанок, Греківки, Макіївки і Торського. Наразі тривають шість боїв.

Зазначається, що на сіверському напрямку спостерігається помірна активність російських окупантів. "За сьогодні ворог 5 разів намагався потіснити українських оборонців із займаних позицій поблизу Білогорівки, Спірного та Роздолівки. Дві атаки російських загарбників відбито, бої продовжуються", - інформує Генштаб.

На краматорському напрямку росармія чинить тиск у напрямку Часового Яру, поблизу якого триває бій. Атаку в бік Кліщіївки вже відбито. "Українські захисники надійно тримають оборону на зазначеній ділянці та дають гідну відсіч агресору", - йдеться у зведенні.

Повідомляється, що підрозділи Сил оборони в середу успішно стримали штурм противника на напрямку Горлівка - Північне.

"На покровському напрямку українські захисники вживають заходів щодо недопущення просування російських військ в глибину нашої території. За сьогодні вже відбулося 13 бойових зіткнень. Ворог продовжує тиснути на позиції наших оборонців поблизу Новоолександрівки, Воздвиженки, Прогреса, Євгенівки, Сокола та Новоселівки Першої. Шість атак відбито, боєзіткнення тривають. Ситуація під контролем Сил оборони України", - зазначено у зведенні.

На курахівському напрямку один штурм противника поблизу Парасковіївки успіху не мав. Водночас бій триває в районі Невельського. На времівському напрямку успіху не мала атака ворога біля Урожайного. Окупанти відійшли. На оріхівському напрямку зазнали невдачі два штурми окупаційних військ у районі Роботиного та поблизу Малої Токмачки.

На решті напрямків обстановка не зазнала суттєвих змін.