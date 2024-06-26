Головним пріоритетом можливого другого терміну Трампа буде якнайшвидше закінчення війни між РФ і Україною - ЗМІ

Головним пріоритетом другого терміну Дональда Трампа, у разі його перемоги на виборах президента у США, буде якнайшвидше припинення російсько-української війни, однак країни Європи "повинні сплачувати більшу частку витрат, пов'язаних із конфліктом", повідомили у виборчому штабі Трампа на запит Української служби "Голосу Америки".

"Президент Трамп неодноразово заявляв, що головним пріоритетом його другого терміну буде якнайшвидше домовитися про припинення російсько-української війни. Президент Трамп вважає, що європейські країни повинні сплачувати більшу частку витрат, пов'язаних із конфліктом, оскільки США заплатили значно більше, що несправедливо стосовно наших платників податків", - йдеться в письмовій відповіді від імені директора з комунікацій виборчого штабу Трампа Стівена Ченга.

Крім цього, у відповіді зазначено, що Трамп "зробить усе необхідне, щоб відновити мир і відновити американську силу та стримування на світовій арені".

Напередодні агентство Reuters повідомило, що два ключові радники колишнього президента США Дональда Трампа презентували йому план припинення війни РФ проти України, зокрема в разі перемоги Трампа на президентських виборах передбачено надання Україні американської зброї лише в тому разі, якщо вона піде на мирні переговори. За інформацією одного з радників, стратегію надали Трампу, і він позитивно на неї відреагував.