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10:10 26.06.2024

МЗС ОАЕ повідомило про успіх посередницьких зусиль щодо звільнення 180 полонених між РФ та Україною

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МЗС ОАЕ повідомило про успіх посередницьких зусиль щодо звільнення 180 полонених між РФ та Україною

Від початку 2024 року завдяки посередницьким зусиллям ОАЕ п'ять обмінів військовополоненими між Росією й Україною, включно з тим, що відбувся 25 червня, завершилися успішно, повідомляє Міністерство закордонних справ ОАЕ.

"Міністерство закордонних справ оголосило про успіх посередницьких зусиль ОАЕ в питанні обміну військовополоненими між Російською Федерацією та Україною щодо звільнення 180 полонених. Міністерство наголосило, що успіх нового посередництва, яке стало п'ятим від початку цього року, є результатом використання ОАЕ своїх особливих зв'язків і партнерства з обома сторонами, зокрема як надійного посередника між обома сторонами", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті міністерства.

Як зазначено, без урахування обміну 25 червня, від початку цього року посередницькі зусилля ОАЕ увінчалися успіхом у завершенні чотирьох обмінів військовополоненими між Росією та Україною, на додачу до успішного обміну двома полоненими між Сполученими Штатами та Російською Федерацією в грудні 2022 року.

25 червня президент України Володимир Зеленський повідомив про черговий обмін полоненими з РФ за сприяння ОАЕ, у результаті якого ще 90 українців повернулися в Україну.

Теги: #оае #обмін_полоненими

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