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09:28 26.06.2024

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про створення Сил безпілотних систем - указ

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Зеленський ввів у дію рішення РНБО про створення Сил безпілотних систем - указ

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) "Про створення у структурі Збройних сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил".

Відповідний указ №382/2024 розміщено на сайті глави держави.

Контроль за виконанням цього рішення Зеленський поклав на секретаря РНБО.

Указ набуває чинності з дня його опублікування.

Як повідомлялося, 6 лютого в опублікованому указі президента Володимира Зеленського Кабінету Міністрів України із залученням Генерального штабу Збройних сил України наказано "опрацювати питання щодо утворення у структурі Збройних сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил і за результатами опрацювання внести відповідні пропозиції на розгляд Ради національної безпеки і оборони України".

7 травня Кабінет Міністрів України схвалив проєкт указу президента про створення у структурі Збройних сил окремого роду військ - Сил безпілотних систем.

10 червня заступника головнокомандувача Збройних сил України Вадима Сухаревського було призначено командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ.

Теги: #рнбо #указ #зеленський

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