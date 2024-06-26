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07:10 26.06.2024

Засновник WikiLeaks Ассанж визнав провину в отриманні та публікації військових таємниць США і вийшов на свободу

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Засновник WikiLeaks Ассанж визнав провину в отриманні та публікації військових таємниць США і вийшов на свободу

Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж визнав себе винним в отриманні та публікації військових таємниць США в межах угоди з прокурорами Міністерства юстиції, яка забезпечує його свободу, повідомляє Associated Press 26 червня.

"Літак, на борту якого перебував засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж, покинув Сайпан після того, як у середу він визнав себе винним в отриманні та публікації військових таємниць США", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що обвинувачення було подано в середу вранці у федеральному суді в Сайпані (Північні Маріанські острови). Угода з Міністерством юстиції США вимагала від Ассанжа визнання провини за одним пунктом обвинувачення, але давала йому змогу повернутися на батьківщину в Австралію без будь-якого перебування в американській в'язниці. Суддя засудив його до п'яти років, які він уже провів за ґратами в Сполученому Королівстві, де боровся з екстрадицією до Сполучених Штатів. До цього він сім років переховувався в посольстві Еквадору в Лондоні.

Повідомляється, що після звільнення Ассанж попрямував до Австралії.

 

 

 

Теги: #ассанж #суд #звільнення

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