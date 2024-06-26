Події

01:31 26.06.2024

Війська РФ завдали по території України 43 авіаудари із застосуванням 60 КАБів - Генштаб

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Війська РФ завдали по території України 43 авіаудари із застосуванням 60 КАБів - Генштаб

Російські загарбники завдали по території України 43 авіаційні удари із застосуванням 60 керованих авіабомб, також задіяли 368 дронів-камікадзе, йдеться в оперативному зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 22.00 вівторка, 25 червня.

Протягом доби, за даними Генштабу, ворог здійснив понад 2700 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів, стрілецької зброї та озброєння бойових машин.

Водночас авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони вразили 10 районів зосередження особового складу та два пункти управління противника.

Теги: #україна #генштаб #зведення

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