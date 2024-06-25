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19:36 25.06.2024

Рада ЄС санкціонувала підписання між Україною та ЄС безпекового зобов'язання

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Рада ЄС санкціонувала підписання між Україною та ЄС безпекового зобов'язання

Рада ЄС санкціонувала підписання незобов'язуючого документа у вигляді спільних зобов'язань з безпеки між Європейським Союзом і Україною.

Відповідне рішення було ухвалено у вівторок у межах засідання Ради ЄС із загальних питань, повідомляє пресслужба Ради ЄС.

У Раді ЄС нагадали, що первісну угоду про те, що ЄС і його держави-члени "в довгостроковій перспективі та разом із партнерами сприятимуть виконанню безпекових зобов'язань перед Україною, тим самим допомагаючи Україні захистити себе, протистояти зусиллям із дестабілізації та стримувати акти агресії в майбутньому, ухвалила Європейська рада на засіданні в жовтні 2023 року".

Очікується, що документ буде підписано в рамках проведення засідання Європейської ради, яке відбудеться 27-28 червня в Брюсселі.

 

 

Теги: #україна #безпека #рада #єс

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