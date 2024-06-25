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18:43 25.06.2024

Військово-обліковий документ із QR-кодом українці відтепер можуть отримати в ЦНАПі - Мінцифри

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Громадяни України з вівторка, 25 червня, після уточнення облікових даних у ЦНАПі зможуть отримати військово-обліковий документ з QR-кодом, повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

"Безоплатно, без черг і відвідування територіальних центрів комплектування. Документ сформується, якщо в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних і резервістів є вся необхідна інформація про заявника", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Також у Мінцифри пояснили, як це працює: військовозобов'язаний українець чи українка приходить до ЦНАПу; надає актуальні дані про себе та підтверджує їх; адміністратор вносить дані в електронну систему; інформація автоматично підтягується в "Оберіг"; заявник отримує військово-обліковий документ з QR-кодом.

"За вашим бажанням адміністратор надішле PDF-файл сформованого військово-облікового документа на електронну пошту або одразу роздрукує його. Він має таку ж юридичну силу, як і документ в електронній формі, тож вибирайте для себе, який варіант зручніший. Якщо раніше отримували витяг з печаткою та підписом про уточнення даних, зможете повторно звернутися до ЦНАПу та отримати новий з QR-кодом. Документ дійсний один рік з моменту формування", - ідеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що уточнення військово-облікових даних й отримання документа з QR-кодом у ЦНАПі в середньому триває до 15 хвилин.

Теги: #мінцифри #qr_код

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