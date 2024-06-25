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17:34 25.06.2024

Генштаб ЗСУ: На покровському напрямку найбільша кількість бойових зіткнень, від початку доби вже 37

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Генштаб ЗСУ: На покровському напрямку найбільша кількість бойових зіткнень, від початку доби вже 37

Російські окупаційні війська станом на 16:00 активізували наступальні дії на всій лінії фронту, кількість бойових зіткнень від початку доби зросла до 110, зокрема на покровському напрямку - до 37, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Від початку доби ворог продовжує нарощувати темпи наступальних дій. Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 110. Українські захисники стримують натиск російських окупаційних військ і завдають ворогу значних втрат", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці у вівторок.

На харківському напрямку агресор не полишає спроб атакувати біля Вовчанська. Наразі там тривають два бойові зіткнення, таку саму кількість штурмів підрозділи Сил оборони відбили. Водночас ворожа авіація завдала двох ударів шістьма некерованими авіабомбами (НАРами) по Ветеринарному.

Повідомляється, що від початку доби на куп'янському напрямку війська РФ вісім разів штурмували оборонні рубежі українських захисників у районах Степової Новоселівки, Стельмахівки та Синьківки. "Українські захисники стійко тримають оборону. Чотири спроби окупантів просунутися вперед відбито. Тривають бої. Населений пункт Табаївка зазнав авіаційного удару десятьма НАРами", - йдеться в повідомленні.

На лиманському напрямку за день російська армія провела 13 атак на позиції підрозділів Сил оборони поблизу населених пунктів Копанки, Греківка, Макіївка, Невське і в Серебрянському лісі. 12 бойових зіткнень завершилися без успіху для противника, ще одне триває в районі Невського.

Генштаб повідомляє, що армія РФ продовжує шукати слабкі місця в українській обороні на північному напрямку. "Сім атак російських загарбників наші воїни відбили поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Спірного, Роздолівки та Виїмки. П’ять бойових зіткнень іще тривають", - зазначено в повідомленні.

На краматорському напрямку противник здійснив вісім штурмів позицій української армії поблизу Часового Яру та Іванівського. Сім атак відбито, одна ще триває.

На торецькому напрямку кількість штурмів окупантів збільшилася до 11. Активно працює ворожа авіація, зокрема, сім ударів 11 КАБами було спрямовано на Торецьк, ще однією авіабомбою армія РФ вдарила по Деміївці.

"На покровському напрямку найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби окупанти здійснили вже 37 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої та Яснобродівки. Сили оборони стримують натиск і відбили 26 ворожих атак, 11 боїв іще тривають. Олександропіль зазнав двох ударів НАРами", - інформує Генштаб.

Тривають бої на курахівському напрямку. За підтримки авіації ворог атакує поблизу Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки. Ударів КАБами зазнало Курахове. Загальна кількість атак на цьому напрямку зросла до чотирьох, з яких дві ще тривають.

На придніпровському напрямку активно працює ворожа авіація. Трьома КАБами окупанти вдарили по населеному пункту Тягинка, ще по дві керовані авіаційні бомби агресор скинув на Дудчани та Одрадокам'янку.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Теги: #генштаб_зсу #фронт #бої

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