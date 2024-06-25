У Кенії протестувальники проти посилення оподаткування прорвалися до парламенту, є постраждалі

У столиці Кенії Найробі маніфестанти, які протестують проти законопроєкту про посилення оподаткування, прорвали поліцейські кордони і проникли на територію парламенту, де депутати обговорюють цей проєкт.

На кадрах кенійського телебачення видно пожежу на території парламентського комплексу, чути постріли з вогнепальної зброї, є постраждалі.

Раніше поліція перекрила всі підходи до будівлі парламенту в Найробі, у ключових точках міста розмістили автомобілі з водометами, а також посилені підрозділи спецназу.

Акції протесту проходять у вівторок і в інших містах Кенії, зокрема, в Момбасі, Накуру.

Протести приурочені до засідання парламенту, на якому у вівторок депутати розглядають цей законопроєкт, завдяки якому влада має намір отримати додаткові $2,7 млрд, скоротити бюджетний дефіцит і державний борг.