Події

15:00 25.06.2024

Для школярів у Києві з 1 липня до 31 серпня проїзд у громадському транспорті буде платним

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Для школярів у Києві з 1 липня до 31 серпня проїзд у громадському транспорті буде платним

У Києві з 1 липня до 31 серпня проїзд для школярів у громадському транспорті буде платним. На період канікул за проїзними знижка становитиме 75%, повідомляться в телеграм-каналі КМДА.

Придбати проїзний квиток зі знижкою можна: через застосунок "Київ Цифровий"; термінал самообслуговування. Поповнити учнівський також можна в касах КП "Київський метрополітен" ("Видубичі 1", "Почайна 1", "Вокзальна"), в додатку EasyPay та на сайті КП "ГІОЦ".

На учнівський квиток, окрім того, можна придбати одноразові поїздки, однак у такому разі "учнівська" знижка не застосовується.

Із 1 липня до 31 серпня за проїзд у міському громадському транспорті на загальних підставах мають платити й курсанти вищих військових навчальних закладів міста.

Теги: #школярі #проїзд #кличко

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