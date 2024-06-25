На Донеччині за добу від обстрілів РФ семеро людей загинули, ще 48 поранені - голова ОВА

Фото: Донецька ОВА

Російські окупанти за добу 20 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Унаслідок обстрілів семеро людей загинули, 48 поранені, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у телеграм-каналі.

Так, у Великій Новосілці Волноваського району поранено людину, пошкоджено приватні будинки.

У Кураховому одна людина загинула і троє поранені, пошкоджено вісім багатоповерхівок. У Покровську п'ятеро людей загинули і 38 поранені, серед поранених - чотири дитини. Пошкоджено 19 приватних будинків, сім автомобілів і три будівлі підприємств.

Територію Лиманської ТГ росіяни обстріляли 81 раз. У Дружківці поранено трьох людей.

У Торецьку одна людина загинула і одна поранена, пошкоджено вісім будинків і п'ять адмінбудівель. Також у громаді двох людей поранено і два будинки пошкоджено в Залізному. Три будинки пошкоджено в Нью-Йорку. У Часовоярській громаді пошкоджено 11 приватних будинків, багатоповерхівку та промислову будівлю. У Сіверську зруйновано будинок і нежитлове приміщення, ще один будинок пошкоджено.

Із лінії фронту евакуйовано 167 осіб, зокрема 17 дітей.