Події

10:26 25.06.2024

На Донеччині за добу від обстрілів РФ семеро людей загинули, ще 48 поранені - голова ОВА

1 хв читати
На Донеччині за добу від обстрілів РФ семеро людей загинули, ще 48 поранені - голова ОВА
Фото: Донецька ОВА

Російські окупанти за добу 20 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Унаслідок обстрілів семеро людей загинули, 48 поранені, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у телеграм-каналі.

Так, у Великій Новосілці Волноваського району поранено людину, пошкоджено приватні будинки.

У Кураховому одна людина загинула і троє поранені, пошкоджено вісім багатоповерхівок. У Покровську п'ятеро людей загинули і 38 поранені, серед поранених - чотири дитини. Пошкоджено 19 приватних будинків, сім автомобілів і три будівлі підприємств.

Територію Лиманської ТГ росіяни обстріляли 81 раз. У Дружківці поранено трьох людей.

У Торецьку одна людина загинула і одна поранена, пошкоджено вісім будинків і п'ять адмінбудівель. Також у громаді двох людей поранено і два будинки пошкоджено в Залізному. Три будинки пошкоджено в Нью-Йорку. У Часовоярській громаді пошкоджено 11 приватних будинків, багатоповерхівку та промислову будівлю. У Сіверську зруйновано будинок і нежитлове приміщення, ще один будинок пошкоджено.

Із лінії фронту евакуйовано 167 осіб, зокрема 17 дітей.

 

Теги: #донецька_область #жертви #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:21 25.06.2024
У Харкові пролунала серія вибухів, є прильоти - влада

У Харкові пролунала серія вибухів, є прильоти - влада

09:21 25.06.2024
Унаслідок нічних обстрілів Харківщини пошкоджено житлові будинки - Синєгубов

Унаслідок нічних обстрілів Харківщини пошкоджено житлові будинки - Синєгубов

08:57 25.06.2024
Ворог за добу 457 разів ударив по Запорізькій області, є руйнування

Ворог за добу 457 разів ударив по Запорізькій області, є руйнування

08:07 25.06.2024
Росіяни продовжують обстрілювати Херсонську область, є загиблий і поранені

Росіяни продовжують обстрілювати Херсонську область, є загиблий і поранені

07:57 25.06.2024
Ворог зранку вдарив по Нікополю та Марганецькій громаді

Ворог зранку вдарив по Нікополю та Марганецькій громаді

07:43 25.06.2024
У Торецьку влада має намір організувати примусову евакуацію через обстріли РФ

У Торецьку влада має намір організувати примусову евакуацію через обстріли РФ

07:08 25.06.2024
Окупанти за добу 33 рази обстріляли 11 громад Сумської області

Окупанти за добу 33 рази обстріляли 11 громад Сумської області

20:08 24.06.2024
У лікарні померла мешканка Слатиного Харківської області, поранена в результаті обстрілу тиждень тому

У лікарні померла мешканка Слатиного Харківської області, поранена в результаті обстрілу тиждень тому

19:15 24.06.2024
"ДТЕК" за тиждень відновив електропостачання для понад 89 тис. абонентів у Донецькій, Київській та Дніпропетровській областях

"ДТЕК" за тиждень відновив електропостачання для понад 89 тис. абонентів у Донецькій, Київській та Дніпропетровській областях

18:56 24.06.2024
Унаслідок ворожих обстрілів у Нікопольському районі постраждали четверо людей - ОВА

Унаслідок ворожих обстрілів у Нікопольському районі постраждали четверо людей - ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Харкові пролунала серія вибухів, є прильоти - влада

Розвідники уразили польовий склад боєприпасів ворога в РФ - ГУР МО

ДБР оголосило про підозру нардепу Тищенку

Критично не вистачає внутрішньої генерації е/е, а в найближчі 6-8 тижнів ситуація з дефіцитом буде складною

Зеленський продовжив санкції щодо Фірташа, Фукса, очільників "Газпрому", ВТБ та інших бізнесменів із РФ ще на 10 років

ОСТАННЄ

Японія послабила візові вимоги для громадян України

Окупанти завдали удару по житловій забудові Харкова, поки що без постраждалих - Терехов

Робота над посиленням ППО не припиняється, Україна отримає ще додаткові системи Patriot - Кулеба

Розвідники уразили польовий склад боєприпасів ворога в РФ - ГУР МО

За один день близько сотні осіб мали намір незаконно перетнути кордон в Одеській області - ДБР

США можуть оголосити про пакет військової допомоги Україні на $150 млн у вівторок - ЗМІ

ДБР оголосило про підозру нардепу Тищенку

Сили оборони вдарили по трьох районах зосередження озброєння ворога

Окупанти за добу втратили 1180 осіб

Жителі ТОТ мають звернутися до Пенсійного фонду для продовження субсидій

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА